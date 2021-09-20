20 Eylül 2021 Pazartesi 23:41 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 23:41

Yasak Elma 112. bölüm izleyiciyle buluştu. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 112. son bölümde Kumru, Yıldızla daha sık görüşmeye başlar. Kumru'nun babası ise kızından şüphelenip İstanbul'a döer. Yıldız, kocasının Kumru ile olan ilişkisini öğrenecek mi? Yasak Elma son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 112.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma son bölüm full izle FOX Tv!

Yasak Elma son bölümde Çağatay'ın Yıldız'ı komşusu Kumru ile aldatması izleyenleri şaşırtmıştı. Peki Yasak Elma 112. bölümde neler yaşandı? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Murat Aygen, Yasmin Erbil, Ece Dizdar, Erdal Özyağcılar ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Yasak Elma 112.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 112. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Pazartesi akşamları FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 112. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma 112. bölümde Yıldız ve Ender'in tüm şüpheleri Feyza üstünde toplanırken, Çağatay ve Kumru ilişkisi devam ediyordur.

Kumru'nun evinde yaşadığı sorun, Yıldız ve Kumru'nun daha da yakınlaşmasına yol açar.

Kumru'nun babası Doğan, Kumru'nun gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenip İstanbul'a döner.

Ender, Yıldız'ı Çağatay konusunda üstü kapalı bir şekilde uyarır. Çağatay bu durumu öğrenince "Karımın kafasını bir daha kurcalama" diyerek Ender'i tehdit eder.

Ender ise Çağatay'ı sevgilisiyle basmaya and içer. Çağatay, Ender'in bu hamlesi karşısında ne yapacak?

Diğer yandan Ender, Caner'in bir arkadaşına para karşılığı yardım etmeyi kabul eder. Tabi bu konuda Yıldız'ın da yardımı gerekmektedir. Yıldız, çocuğunu Çağatay'dan yardım almadan istediği okula yazdırabilmek için Ender'in teklifini kabul eder.