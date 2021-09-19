19 Eylül 2021 Pazar 23:42 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 23:42

İkimizin Sırrı 7. bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 7. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. İkimizin Sırrı 7. bölümde Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Babasına hesap soran Alp, artık kimin haklı olduğunu bilmektedir. Youtube ve Atv kanallarından İkimizin Sırrı 7. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İkimizin Sırrı 7. bölüm full izle Atv!

İKİMİZİN SIRRI 7. BÖLÜM FULL İZLE ATV!

Atv ekranlarının yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın dizisinin oyuncu kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular yer alıyor. İkimizin Sırrı 7. bölüm izle Youtube!

İKİMİZİN SIRRI 7. BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

Bir annenin kızıyla hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyenleri ekran başına kilitliyor.

İKİMİZİN SIRRI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İkimizin Sırrı 7. bölümüyle 19 Eylül 2021 Pazar akşamı Atv'de ekrana geldi.

Neva'nın Alp'e söylediği "Hayat, sevdiğimiz insanlardan vazgeçmek için çok kısa" sözü izleyenleri düşündürdü.

İkimizin Sırrı 7. bölümde Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Annesini affedip ona sarılan Alp, babasından hesap sorar.

Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir.

Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Atv'de yayınlanan İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu ve Ahsen Türkyılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.