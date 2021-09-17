17 Eylül 2021 Cuma 20:55 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 20:55

Aşk Mantık İntikam 13. bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra, Ozan'ın Çağla ile evlenmesinin ardından onu görmek istemez ve Çınar'ın iş teklifini kabul eder. Ozan, Esra'yı kararından vazgeçirebilecek mi? Aşk Mantık İntikam 13. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır.

Aşk Mantık İntikam 13. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Aşk Mantık İntikam son bölümde Çınar, Esra'ya Antalya'ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve 6 aylığına oraya yerleşip işlerin başında durmaları gerekmektedir.

Aşk Mantık İntikam 13. bölümde Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan'dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir.

Ozan'ın tek derdi ise Esra'yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir.

Her denemesi Esra'nın reddiyle sonuçlansa da Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra'ya gerçekleri açıklar.

Ozan'ın Esra'ya "Gitmene izin vermem. Unut Antalya'yı!"sözüne karşılık aldığı cevap, tokat gibi yüzüne çarpar. Esra, "Sen kimsin, hangi hakla benim hayatıma karışıyorsun? 'BİZ' diye bir şey yok. Artık kabullen, bitti! Bırak peşimi..." diyerek gider.

Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan'a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan'ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.

Esra ve Ozan birbirlerinden ayrı yaşamayı göze alabilecek mi?

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!