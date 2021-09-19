19 Eylül 2021 Pazar 16:23 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 16:23

Yargı, 1. Bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kaan Urgancıoğlu'nun Savcı Ilgaz, Pınar Deniz'in ise Avukat Ceylin'i canlandırdığı "Yargı" ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazarken, yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Yargı 1. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Yargı 1. Bölüm izle (ilk bölüm) "Yargı" bu akşam 20.00'da başlıyor!

YARGI 1. BÖLÜM FULL İZLE!

Yargı 1. bölümde Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir.

Ilgaz'ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin'e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz'a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir?

Ceylin ve Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU

Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar..

Yargı dizisi, izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak.

YARGI OYUNCULARI

Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu, 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat verirken; seyirci Pınar Deniz'i ise 'Avukat Ceylin' rolünde izleyecek.

Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan bir Savcı olan Ilgaz'a hayat veriyor.

Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak bir olayla karşı karşıya kalacak. Bu sebeple Ceylin'le yollarının kesişmesi, ikiliyi dönülmez bir sürece sokacak.

Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin'in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.

Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle "Yargı" bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!