22 Eylül 2021 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:41

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 2. bölüm fragmanında Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle ekrana gelen Yargı dizisinin senaryosunu Sema Ergenekon yazarken, yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Peki Yargı 2. bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 2. bölüm fragmanı

YARGI 2. BÖLÜM FRAGMANI





Ceylin öğrendiği gerçek karşısında derinden sarsılıyor!

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır.

Yargı yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı ilk bölümüyle geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana geldi. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, reytinglerde ikinci sırada yer aldı.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU

Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar..

Yargı dizisi, izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak.

YARGI İLK BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin ilk bölümünde Ceylin, morgda kardeşini görünce büyük şok yaşadı.

Ilgaz, ölen kadına ait eşyaların bulunduğunu öğrendi. Kimliği belirlenen genç kadının kim olduğunu öğrenmek istediği sırada Ceylin'e de bu haber verdi. Komiser Eren'den ise, Ilgaz'ı derin düşüncelere salan bir bilgi gelince ne yapacağını bilemezken, ölen kadının üzerindeki eşyalardan Çınar'ın parmak izleri çıktı.

Morg görevlisi ölen kadının İnci Erguvan olduğunu söyleyince Ceylin şoke oluyor. Ilgaz örtüyü kaldırınca Ceylin gözyaşlarını tutamadı.

YARGI OYUNCULARI

Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı 1. bölüm full izle!