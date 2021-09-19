19 Eylül 2021 Pazar 11:12 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 11:12

Son Yaz yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Son Yaz dizisinin sezon finalinde Canan'ın ölümü herkesi derinden etkilemişti. Yeni sezonda yeni oyuncuların da katılımıyla FOX Tv'de ekrana gelecek olan dizi Son Yaz'ın 22. bölümünde eşinin vurulmasından sonra yaşadığı acıyı atlatmak isteyen Selim inzivaya çekilir. Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim'i ne geri döndürecek? Son Yaz son bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayarak Son Yaz 22. bölümü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

SON YAZ SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Son Yaz yeni bölümde Savcı Selim Kara'nın sezon finalinde eşinin vurulmasının ardından Yaşadığı acıyı atlatmak için ise Sare Akay (Birce Akalay) ona yardımcı oluyor. Karısını öldürenlerin peşine düşen Savcı Selim Kara karısının ölümün ardından dağılan ailesini yeniden toparlamaya çalışıyor.

SON YAZ 22. BÖLÜM FULL İZLE (Yeni Sezon)





"Sen Benim Akgün'üm Değilsin!"



SON YAZ SON BÖLÜM ÖZETI



Burak Arlıel'in yönetmenliğini üstlendiği, Saner Ayar'ın yapımcılığında bulunduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un senaristliğinde yer aldığı O3 Medya imzasıyla yayına giren Son Yaz, yeni sezonuyla yeniden FOX Tv'de izleyenleriyle buluştu.

Son Yaz 22. bölümde; Selim hayatına Rize'de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir.

Selim'in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir. Önemli bir görev için İstanbul'a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim'i, ne geri döndürebilir?

Akgün ise kaçak durumdadır. Ancak her kaçışın bir sonu vardır. Ve o son, Akgün için çok yakındır. Akgün babasının hayatı için büyük bir pazarlığa girecek ve bu pazarlık Akgün'ün hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Son Yaz son bölümde Canan'ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur.

Canan'ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

Bir istihbarat çalışanı olan Sare Akay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır.

Ve Savcı Selim Kara'dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim'dir; ne Akgün eski Akgün... Ne de Yağmur eski Yağmur... Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

SON YAZ YENİ SEZON OYUNCULARI

Alperen Duymaz, Ali Atay, Birce Akalay, Hafsanur Sancaktutan, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Zuhal Gencer, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel.