17 Eylül 2021 Cuma 23:51 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 23:51

Arka Sokaklar 16. yeni Sezonuyla yeniden izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D'nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen dizisi "Arka Sokaklar"ın yeni sezonundan ilk bölümü ekrana geldi. Arka Sokaklar 595. bölümde Engin ve Başak'ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Memo bebek yaşıyor mu? İşte Arka Sokaklar 595. bölüm full izleme sayfası ve yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Kanal D'nin güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarına damgasını vuran uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar"ın yeni sezonu izleyenlerin karşısına çıktı. Dizinin ekrana gelen 595. bölümünde yine birbirinden ilginç olaylar yaşandı.

ARKA SOKAKLAR 595. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 595'inci bölümüyle 17 Eylül 2021 Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi.

ARKA SOKAKLAR 595. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar 595. bölümde Engin ve Başak'ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekibimiz arasında amansız bir takip başlamış ve bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Memo bebek yaşıyor mu? Engin oğluna kavuşabilecek mi?

Ferhat kendi adamı Mahmut'u öldürmesi için kiralık katil Koray'ı tutar. Koray 'ı takip eden ekibimiz Memo bebeğin izine rastlar. Ferhat elinde kalan mallarla birlikte, Poyrazköy'deki tekneyle kaçmaya çalışırken ekip baskın yapar.

Ekibe komiser yardımcısı Emre ve Aslı katılmıştır. Rıza Baba ve ekibi güneydeki yangınlara destek için olay yerine giderler. Rıza, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi, Selin polislerimiz yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ekibimiz yangına müdahale ederken hararetli dakikalar geçirecek ve kendilerini tehlike altına atacaktır.

Arka Sokaklar son bölümde Varlıklı bir aileden gelen Ziya, gasp ettiği taksilerle, avına düşürdüğü kadınları öldürür. Ziya yeni bir av peşindedir. Ailesini otogardan almaya giden Melike yeni avıdır. Ekip Melike'yi kurtarabilecek mi?

KADROYA İKİ YENİ OYUNCU DAHİL OLDU!

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi'nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.

Dizide, Oğuz Peçe "Komiser Yardımcısı Emre" karakterine hayat verirken, Deniz Çatalbaş ise "Komiser Yardımcısı Aslı" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar yeni sezon cuma akşam saat 20.00'da Kanal D'de!