27 Eylül 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:49

Kalp Yarası 13. bölüm, izleyenleri şaşkına uğratan olaylara sahne oldu. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 13. bölüme hapishanede Ayşe'ye yapılan eziyetler izleyenleri üzdü. Diğer yandan Ferit, Ayşe'yi aklamak için davayı yeniden incelemeye başlar. Azade, bu konuda oğluna resti çeker. Ferit, Ayşe'yi kurtarabilecek mi? Kalp Yarası 13. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 13. bölüm izle!

KALP YARASI 13. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 13. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, 27 Eylül 2021 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 13. bölümde Roller değişiyor... Azade hanım, Ferit'i Ayşe'den ayırmak için farklı bir yol izlemeye karar veriyor.

Ayşe'nin "Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!" sözü Kalp Yarası 13. bölüme damga vurdu.

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer.

Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir.

Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

Hande'nin annesi Zümrüt'ün Ayşe'ye "kızım" demesi izleyenleri şaşırttı. Hande ve Ayşe kardeş mi?

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.