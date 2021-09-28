27 Eylül 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Kalp Yarası, Yasak Elma, reyting sıralaması

28 Eylül 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 09:29

27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı; Çok Güzel Hareketler 2, Kalp Yarası, Bana Masal Anlatma, Yasak Elma, Güldür Güldür Show, Teşkilat ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 27 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

27 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birincilikte Kalp Yarası, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Kalp Yarası, üçüncülükte ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Kalp Yarası, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

Reytingler, sabah saat 10.30'da açıklanıyor. 27 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Kalp Yarası 13. bölüm izle!

Yasak Elma 113. bölüm izle!

Teşkilat 15. Bölüm izle tek parça (yeni sezon)