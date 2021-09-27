27 Eylül 2021 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:46

Yasak Elma 113. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 113. son bölümde Yıldız'a "Çağatay seni aldatıyor" şeklinde bir mesaj gelir. Telefonu Doğan alır ve konuşmaya başlar. Doğan, Çağatay'ın kızıyla beraber olduğunu öğrenince ne yapacak? Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 113.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 113. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 113.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 113. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

En çok izlenen dizilerin başında gelen Yasak Elma'da yeni bölümde heyecanlı anlar yaşandı.

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan Yasak Elma 113. bölümde Ender, Çağatay'ın peşini bırakmamaya kararlıdır.

Kumru'nun bir anlık dikkatsizliği, en yakın arkadaşından gizlediklerini ortaya çıkarır.

Yıldız'a Doğan'ın yanında gelen bir mesaj, Doğan'ın aradıklarını bulmasına yardımcı olacaktır.

Yasak Elma 113. yeni bölümde Yıldız'a "Çağatay seni aldatıyor" şeklinde bir mesaj gelir. Telefonu Doğan alır ve konuşmaya başlar. Doğan, Çağatay'ın kızıyla beraber olduğunu öğrenince ne yapacak?