24 Eylül 2021 Cuma 23:38 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 23:38

Aşk Mantık İntikam 14. bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Aşk Mantık İntikam son bölümde Çağla, Ozan'ın Esra'nın peşinden gitmesini sindiremez ve Esra'yı tehdit eder. Esra, Ozan'dan vazgeçecek mi? Aşk Mantık İntikam 14. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 14. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra'nın kaçacak yeri yoktur.

Aşk Mantık İntikam 14. bölümde Esra kendini Ozan'la Antalya'da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar'ın Antalya'da çalışmasının önünü kesmiştir.

Uçağı Ozan'ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner. Bir an evvel Antalya'ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haberle sarsılır.

Çağla ise Ozan'ın, Esra'nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra'nın sonunu getirecek bir plan hazırlar.

Ozan İstanbul'a döndüğünde Çağla'ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla'nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan'ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.

Çağla, Esra ile Ozan'ın fotoğraflarını çektirip, basına vermekle tehdit eder. Mahallede ve çevresinde evli bir adamla adının duyulmasını istemeyen Esra, gözü yaşlı bir biçimde Ozan'dan uzaklaşır.