3 Ekim 2021 Pazar 16:07 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 16:07

Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu, tanıtımı izleyenler tarafından merak ediliyor. Fox TV'nin yeni dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. ABD, Rusya, Slovakya, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Türkiye tarafından da uyarlanan dizi, Pazar akşamları FOX Tv'de ekrana gelecek. Peki Yalancılar ve Mumları, hangi diziden uyarlama? İşte Yalancılar ve Mumları Konusu...

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI KONUSU

FOX Tv'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları, 3 Ekim 2021 Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde başarılı isimlerin yer aldığı Yalancılar ve Mumları oyuncuları merak ediliyor. Mistresses dizisinden uyarlanan Yalancılar ve Mumları, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor.

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı dizide; Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır...

YALANCILAR VE MUMLARI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yalancılar ve Mumları dizisi Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Türkiye; ABD, Rusya, Slovakya, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Mistresses formatını lisanslayan altıncı ülke olacak.

Mistresses'ın Türkiye uyarlaması, Türkiye'de ikinci sezonu onaylanan ve orijinali Mike Bartlett tarafından yazılmış ve Drama Republic tarafından üretilmiş Doctor Foster (Sadakatsiz) uyarlaması ile, yapımcılığını Sister'ın yaptığı Abi Morgan'ın yazdığı The Split (Evlilik Hakkında Her Şey) uyarlamasının ardından BBC Studios'un büyük başarı kazanmış formatları arasına katılıyor.