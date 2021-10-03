3 Ekim 2021 Pazar 15:00 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:00

FOX Tv'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları, 3 Ekim 2021 Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde başarılı isimlerin yer aldığı Yalancılar ve Mumları oyuncuları merak ediliyor. Mistresses dizisinden uyarlanan Yalancılar ve Mumları, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor. Peki Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimler? İşte Yalancılar ve Mumları oyuncularının isimleri

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI

Yalancılar ve Mumları oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner gibi isimler yer alıyor.

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı dizide; Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır...

YALANCILAR VE MUMLARI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yalancılar ve Mumları dizisi Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Türkiye; ABD, Rusya, Slovakya, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Mistresses formatını lisanslayan altıncı ülke olacak.

Mistresses'ın Türkiye uyarlaması, Türkiye'de ikinci sezonu onaylanan ve orijinali Mike Bartlett tarafından yazılmış ve Drama Republic tarafından üretilmiş Doctor Foster (Sadakatsiz) uyarlaması ile, yapımcılığını Sister'ın yaptığı Abi Morgan'ın yazdığı The Split (Evlilik Hakkında Her Şey) uyarlamasının ardından BBC Studios'un büyük başarı kazanmış formatları arasına katılıyor.