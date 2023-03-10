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Dizi

Yalı Çapkını 23. bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm 23. bölüm full izle!

Yalı Çapkını 23. Bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Star Tv'de ekrana gelen Yalı Çapkını'nın 23. bölümünde Seyran ve Ferit arasındaki gerilim izleyiciyi çıldırttı. Öte yandan Fuat'ın sarhoş bir şekilde yalıya gelip boşanacağını haykırması gerilimi artırdı. Seyran Ferit'e güvenebilecek mi? Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını son bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 23. Bölüm full izle!

10 Mart 2023 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 23. bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm 23. bölüm full izle!
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Yalı Çapkını 23. Bölümüyle izleyicisine heyecan ve gerilim dolu anlar yaşattı. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Yalı Çapkını 23. bölümde Seyran' Suna'ya "Hiçbir zaman güvenemeyeceğin biriyle bir ömür geçirmek ister miydin?" sözleri dikkat çekti. Bu sırada onu duyan Ferit ise gözyaşlarına hakim olamadı. Peki şimdi ne olacak? İşte Yalı Çapkını 23. Bölüm full izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar...

YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını 23. bölümde Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar.

Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir.

Yalı Çapkını dizisinin 23. bölümünde Fuat'ın 'Boşanacağım' diye yalıda bağırması ve Seyran' Suna'ya "Hiçbir zaman güvenemeyeceğin biriyle bir ömür geçirmek ister miydin?" sözleri dikkat çekti.

Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.

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