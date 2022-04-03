Yargı'nın 27. Bölümünde Ceylin'in Metin'e sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırdı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı'nın son bölümünde Metin; Eren'in ve Pars'ın dikkatini çeker. Ilgaz ise büyük bir sürpriz ile karşı karşıyadır. Metin amir yakalanacak mı? Yargı 27. bölüm full izleme Puhu Tv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 27. son Bölüm izle tek parça!

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde babasının öldüğünü öğrenen Ceylin, bir kez daha yıkılmıştı. Yeni bölümde Zafer'in ölümünün ardından Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlar. Metin, Çınar'ı teslim edecek mi? Ilgaz, cinayeti kardeşi Çınar'ın işlediğini öğrenecek mi? İşte Yargı 27. bölüm özeti.

YARGI 27. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde babasının öldüğünü öğrenen Ceylin, bir kez daha yıkılmıştı. Yeni bölümde Metin komiser köşeye sıkışmıştır. Ilgaz gerçekleri öğrenecek mi? İşte Yargı 27. bölüm özeti.

Yargı dizisinin 27. bölümünde Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür.

Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir.

Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır...

YEKTA'NIN HAMLESIYLE IŞLER KARIŞIYOR!

Babasının ölümüyle sarsılan Ceylin, Ilgaz'a bebek istediğini söyler. Bu duruma çok sevinen Ilgaz Ceylin'e sarılır.

Yekta ise planlarını devreye sokmakta sakınca görmez. Gerçek katilin kim olduğunu açıklamak için uğraşacaktır.

Öte yandan Metin; Eren'in ve Pars'ın dikkatini çeker. Ilgaz ise büyük bir sürpriz ile karşı karşıyadır.

Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir.

Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

ILGAZ YIKILIYOR!

Ilgaz ve Ceylin hayaller kurarken, Ilgaz'ın hayalleri başına yıkılıyor. Gerçekler herkesi şoke ediyor!