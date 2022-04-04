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Medya

3 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları: Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi reyting sıralaması

3 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda Teşkilat, Adı Sevgi, Çok Güzel Hareketler 2, Yargı, Survivor, Şaban Oğlu Şaban, Bir Aşk İki Hayat ve İbo Show izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 3 Nisan 2022 reyting sonuçları

4 Nisan 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:24
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3 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamı Show Tv'de Şaban Oğlu Şaban, Kanal D'de Yargı, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Bir Aşk İki Hayat, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Adı Sevgi, TRT1'de Teşkilat izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 3 Nisan 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 3 Nisan reyting sıralaması

3 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 YARGI KANAL D

3 TESKILAT TRT 1

4 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 SABAN OGLU SABAN (T.S) SHOW TV

10 YARGI (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

9 TESKILAT (OZET) TRT 1

10 SABAN OGLU SABAN (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 KASABA DOKTORU ON IZLEME TRT 1

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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