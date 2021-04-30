30 Nisan 2021 Cuma 18:01 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:01

Yasak Elma 109. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yasak Elma 109. bölüm fragmanında Şahika karakterinin öldüğü görülüyor. Pazartesi akşamlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma'da ölenler ölmemiş gibi geri dönüyor. İzleyicinin de sıkıldığı bu durum dizinin izlenme oranlarını da etkiledi. Diziyi takip edenler "Yasak Elma'da Şahika öldü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı. Ünlü oyuncu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte Yasak Elma 109. bölüm fragmanı ve Nezrin Cavadzade'nin o paylaşımı

YASAK ELMA 109. BÖLÜM FRAGMANI





Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 108. bölümünde Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurdu.

Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu.

Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Şahika olduğu ortaya çıktı.

Sevilen dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, 109. bölümünde ekranlara veda ediyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cavadzade, Şahika'nın musalla taşına konmuş tabutunun görüntüsünü paylaşarak "Allah taksiratını affetsin. Nur içinde yatsın" diyerek diziden ayrıldığını doğruladı.