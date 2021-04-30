30 Nisan 2021 Cuma 17:06 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 17:06

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Melikşah, Sencer ve yıllarca kendisinden sır saklayan Başulu ile Nizamülmülk konusunda nihai kararı vereceğini söylüyor. Öte yandan Tapar, babasına sitem ederek kendi itibarını yükseltmek için harekete geçiyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölümde neler olacak? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı

UYANIŞ SELÇUKLU 30. BÖLÜM FRAGMANI





Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanında "En son benim haberim olan bir sırrın bütün yükü omuzlarıma yüklendi" diyen Melikşah Sultan Sencer'e "Senin ve Nizamülmülk hususunda kesin hükmümü vereceğim" diyor.

Muhammed Tapar ise babasına sitem dolu sözlerle "Sayenizde Melikliğim yerlere düştü. Benim Sultan babam hakkımı yedirdi. Kendi itibarımı düzeltmek için gerekeni yine kendim yapacağım" der.

Başrollerinde; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu, 30.bölümüyle Pazartesi akşamı TRT 1'de.

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