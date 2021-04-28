28 Nisan 2021 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:49

Masumiyet dizisinin 10.bölümü yayınlandı. FOX Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde çok kritik gelişmeler yaşandı. Masumiyet 10. bölümde düğümler tek tek çözülmeye başlıyor. Hale'nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır. İsmail'i bu işe bulaştıran kim? Dizinin bitmesinin ardından yeni bölümden ilk fragman da geldi. İşte Masumiyet 10. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşanacaklar. Masumiyet 10.bölüm izle tek parça!

MASUMİYET 10.BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisinin 10.bölümde İlker, ikinci kez İrem'den ayrılmak istediğini söyler. İrem, gerçeklerin acısıyla yüzleşir. Masumiyet dizisinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor. Masumiyet 10. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 10.BÖLÜM İZLE (TEK PARÇA)

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini Ömür Atay, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık kaleme aldığı Masumiyet dizisinin 10. bölümünde İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar.

Masumiyet 10. bölümde Hale, adım adım İsmail'in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker'le tehlikeli bir oyunun içindedir.

Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela'nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür.

İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır.

Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder.

Hale'nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

Masumiyet yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!