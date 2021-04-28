28 Nisan 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:49

Sadakatsiz 27. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz 27.bölümde; Polis, Derin'in kaybolmasıyla ilgili Faruk'un evinde yaptığı aramada ipuçları bulurken Asya, Derin'i de alıp kaçmaya çalışıyor. Dışarı çıkabilmek için camı kıran Asya ve Derin Faruk'a yakalanıyor. Polis, Asya ve Derin'i bulabilecek mi? Derin ve Asya, Faruk'un elinden kurtulabilecek mi?İşte Sadakatsiz 27.bölüm full izleme linki (Sadakatsiz son bölüm)

Sadakatsiz 27. bölüm izleyenlere gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 27. Bölümünde Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk, Asya'ya zarar verdiğini düşünerek Derin'e silah doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak? İşte Sadakatsiz 27.bölüm full izleme linki...

SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in merakla beklenen 27. bölümü ekrana geldi.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin rol aldığı Sadakatsiz son bölümde Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır.

Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır.

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden polis ise Faruk'un evinde Asya ile ilgili takıntılı olduğuna dair birçok delil bulur.

Faruk'un evinde yapılan aramadan sonra Derin'i kaçıranın o olduğundan emin olan Melih, yeğenini ve Asya'yı bulabilecek mi?

Asya'yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

Asya, Derin'i kurtarmaya çalışırken Faruk'a yakalanıyor!

Derin'in kaçırılması yavaş yavaş aydınlanmaya başlarken sular durulmuyor. Asya, Derin'e yardım etmeye çalışıyor ancak Faruk'a yakalanıyorlar.

Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...