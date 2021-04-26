26 Nisan 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:00

Yasak Elma dizisinin 108. son bölümü, enteresan olaylarla izleyenlerin karşısına çıktı. Yasak Elma 108. bölümde; Yasak Elma son bölümde; Şahika, Kaya'ya Ender'in kendine yanaşmasını avantaja çevirmesini söyler. Yıldız ise Çağatay'ı elinde tutabilmek için yüz yılın yalanını söyler ve "Ben hamileyim" der. Yasak Elma 108.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti haberimizde.

Yasak Elma'da Cansu karakterine hayat veren oyuncu Nilperi Şahinkaya bu bölümde diziden ayrıldı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 108.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 108. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde yine ihtiras ve kıskançlıklar baş gösterdi.

Yıldız, Çağatay'ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gider.

Ender, Kaya'yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur.

Bütün kapılar tek tek Cansu'nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali'nin davetini basar.

Elinde silah olan Cansu rastgele ateş eder ve biri ölür. Bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan Cansu'nun akıbeti ne olacak?

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

NİLPERİ ŞAHİNKAYA DİZİDEN AYRILIYOR!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde Cansu karakteri diziden ayrıldı.

Cansu karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma 108. bölümde diziye veda etti. Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakterinin yerine bir başka kadın karakterin gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.