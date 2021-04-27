27 Nisan 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 10:38

26 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Survivor, Çukur, Yasak Elma, Kağıt Ev, Maraşlı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri ekrana geldi. Reyting sonuçları, Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 26 Nisan 2021 reyting sonuçları

Pazartesi akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Çukur, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star Tv'de Kağıt Ev, Atv'de Maraşlı ve FOX Tv'de Yasak Elma dizisi yayınlandı.

26 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Uyanış Büyük Selçuklu", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Çukur", 3.sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da" programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Uyanış Büyük Selçuklu", 2.sırada "Çukur", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm izle full hd tek parça!

Maraşlı 15.bölüm full izle! parça!

Yasak Elma 108. son bölüm full izle FOX Tv!

Çukur 4.Sezon 34.bölüm full izle PuhuTv! (Çukur 126.Bölüm)

Camdaki kız 4. bölüm 2. fragmanı yayında! Cana, Nalan ile tanışıyor...

Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?