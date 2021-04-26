Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Star Tv'de Salı akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanında Halise Hanım için "Bazen öfkelenmek, acı çekmekten daha iyidir" diyen Mavi, Sancar'ın isteğiyle Halise hanım'a bir mektup bırakarak Melek'i de alıp evden ayrılıyor. Mektubu okuyan Halise sinir krizleri geçirirken, Mavi'nin mektubu neden yazdığı merak ediliyor. Peki o mektupta ne yazıyor? Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanı
Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.
SEFİRİN KIZI 50. BÖLÜM FRAGMANI
SEFİRİN KIZI 50. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanında Sedat'ı vuran Sancar, cezaevine giriyor. Mavi ise Sancar'ın isteği üzerine Halise Hanıma bir mektup bırakıyor.
Mektupta Sancar'ın silahının olmasından rahatsız olduğunu ve silah nedeniyle Sancar'ı terk ettiğine dair ifadeler kullanan Mavi, Melek'i de alıp bir dağ evinde saklanıyor. Sancar ise cezaevinde kaldığı 5 ay süresince kızını çok özlüyor.
Sancar mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor. Peki Sancar, Mavi ve Melek'i bıraktığı yerde bulabilecek mi?
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Mavi: Tuba Büyüküstün
Bora: Ferit Aktuğ
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp
Kahraman: Bülent Şakrak
Ceylan: Gözde Çığacı
Dudu: İlayda Ildır
Necdet: Sami Aksu
Gülsiye: Yağmur Başkurt