26 Nisan 2021 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:22

Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Star Tv'de Salı akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanında Halise Hanım için "Bazen öfkelenmek, acı çekmekten daha iyidir" diyen Mavi, Sancar'ın isteğiyle Halise hanım'a bir mektup bırakarak Melek'i de alıp evden ayrılıyor. Mektubu okuyan Halise sinir krizleri geçirirken, Mavi'nin mektubu neden yazdığı merak ediliyor. Peki o mektupta ne yazıyor? Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanı

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI 50. BÖLÜM FRAGMANI





SEFİRİN KIZI 50. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sefirin Kızı 50. Bölüm Fragmanında Sedat'ı vuran Sancar, cezaevine giriyor. Mavi ise Sancar'ın isteği üzerine Halise Hanıma bir mektup bırakıyor.

Mektupta Sancar'ın silahının olmasından rahatsız olduğunu ve silah nedeniyle Sancar'ı terk ettiğine dair ifadeler kullanan Mavi, Melek'i de alıp bir dağ evinde saklanıyor. Sancar ise cezaevinde kaldığı 5 ay süresince kızını çok özlüyor.

Sancar mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor. Peki Sancar, Mavi ve Melek'i bıraktığı yerde bulabilecek mi?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Bora: Ferit Aktuğ

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

Camdaki kız 4. bölüm 2. fragmanı yayında! Cana, Nalan ile tanışıyor...