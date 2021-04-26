26 Nisan 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:19

Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın son bölümünde Sedat ve Cana'nın magazinciler tarafından çekilen fotoğrafı gazetelere çıkmıştı. Nalan'ın haberleri görmesiyle dizi sona erdi. Peki Camdaki Kız 4. bölümde neler olacak? Camdaki Kız 4. bölümde Nalan, Sedat ile sözlendiği için pişman oluyor. Sadet'ın ailesi ise son bir kez Nalan ile Sedat2ı bir araya getirme niyetinde. İşte Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan ve gerçek hikayenin anlatıldığı dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin dikkatini çekti. Peki Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Camdaki Kız 4. bölüm fragmanları

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜM FRAGMANI





Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi "Camdaki Kız"ın 4. yeni bölüm fragmanında Nalan ve ailesi, Sedat ve Cana'nın gazetelerdeki fotoğrafını görüyor.

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Camdaki Kız dizisinin 3. bölümü Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız 3. bölümde Sedat'ın Cana ile olan ilişkisi basına yansıyor. Bunu öğrenen Nalan hayal kırıklığına uğrasa da annesinin tepkisi ve endişeleri altında eziliyor.

Sedat ve Cana'nın gazetelerde haberinin çıkmasının ardından Rafet Koroğlu çılgına dönüyor. Nalan ise annesinin zulmünden kaçamıyor.

Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek mi?

Öte yandan Sedat'ın abisi olan Muzaffer olaylar sırasında odasından çıkar. Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakteri, odasından ilk kez çıkıyor.

Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor!

Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz.

Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.