26 Nisan 2021 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:52

Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Faruk'un Asya'yı da kaçırıp Derin'in yanına götürmesiyle birlikte kendine gelen Asya, Derin'in bağlı olan elini ve ayağını çözüyor. Psikolojik rahatsızlıkları olan Faruk ve karısı, Derin ile Asya'yı kaçarken yakalıyor. Faruk, elindeki silahı Derin'e doğrultuyor. Peki Sadakatsiz 27. yeni bölümde Asya ve Derin kurtulabilecek mi? İşte merakla beklenen Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı

SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FRAGMANI





SADAKATSİZ 27. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin rol aldığı Kanal D'nin büyük beğeniyle takip edilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 27. bölüm fragmanı ekrana geldi.

Derin'in kaçırılması yavaş yavaş aydınlanmaya başlarken sular durulmuyor. Faruk tarafından kaçırılan Asya, Derin'e yardım etmeye çalışıyor ancak Faruk'a yakalanıyorlar.

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden polis ise Faruk'un evinde bir sürü delil bulur. Çoğunun Asya takıntısı olduğunu gören Melih, yeğenini ve Asya'yı bulabilecek mi?

Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor.

Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in dizi setinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanması beklenen bölüm ekrana gelmemişti.

Sadakatsiz yeni bölümüyle bu hafta Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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