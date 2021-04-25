25 Nisan 2021 Pazar 20:39 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 20:39

Teşkilat 8. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Ekip, Mete Bey'in intikamını almak için Fadi'nin peşine düşer. Fakat önceden önlem alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Fadi'nin yeğeni Kasım Firawi üzerinden Fadi'ye ulaşılması planlanır. Serdar ve Zehra, Kasım'ın peşine düşer. Uçakta Kasım da vardır. Adamı konuşturmaya çalıştıkları sırada uçak acil inişe geçmek durumunda kalır. Kasım konuşacak mı? Teşkilat 8. bölüm izle tek parça! Teşkilat 8. bölüm full izle! CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 8. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte Teşkilat 8. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM TRT İZLE!

Teşkilat, 8. bölümüyle Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Teşkilat'ta Başkan ölecek mi? Hastan eye kaldırılan Mete Bey, kurtulacak mı?

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 8. bölümüyle izleyenlere hem duygusal hem de heyecanlı anlar yaşattı. Teşkilat 9. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

TEŞKİLAT 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM ÖZETİ

Türk Milli İstihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayelerinin anlatıldığı Teşkilat, Pazar akşamı saat 20.00'de TRT1'de.

METE BAŞKAN'IN VURULMASI EKİBİ SARSIYOR

Teşkilat dizisinin 8. bölümünde Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır.

Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır.

Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan'a yapılan saldırının haberiyle sarsılır.

Karargâhta buluşan ekip Mete'nin intikamını almak için kollar sıvar.

FADİ'Yİ BULMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Mete'ye yapılan saldırının faili Fadi'ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur.

Nihayet Uzay'ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi'nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır.

Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.

EKİP ZEKİCE BİR OYUN KURACAK

Fadi'ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım'ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar.

Türk İstihbaratının yeğeni Kasım'ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

Serdar ve Zehra, Kasım'ın peşine düşer. Uçakta Kasım da vardır. Adamı konuşturmaya çalıştıkları sırada uçak acil inişe geçmek durumunda kalır. Serdar ve Zehra, düşmek üzere olan uçaktan nasıl kurtulacak?

TEŞKİLAT OYUNCULARI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisini başrollerinde; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT KONUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonel kabiliyetinin artmasından rahatsız uluslararası arenada son derece etkili 'Şirket' adı verilen karanlık yapı, Serdar'ın imza attığı bu başarılı operasyonun ardından düğmeye bastı.

'Şirket', Türkiye'nin de içinde olduğu bölgenin sorumluluğunu son derece acımasız bir terörist olan Zayed Fadi'ye verdi.

Serdar ise tüm çabasına rağmen engel olamadığı saldırının faillerini bulmak için kendi araştırmasını yürütmeye koyuldu. Bu uğurda sevgilisi Ceren'le yaptığı İtalya tatilini iptal etti ve ilişkisinin bozulmasını dahi göze aldı.

Çalınan bilgilerin el değiştireceğine dair aldığı istihbaratın peşine düşen Serdar, failleri yakalamayı umarken Ceren'i görünce hayatının şokunu yaşadı.

Evlilik planları yaptığı, hayatının kadını olduğunu düşündüğü sevgilisi Ceren, 'Şirket'in bir elemanıydı.

Sürükleyici hikayesi, göz kamaştıran prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicinin kalbinde taht kuran 'Teşkilat', TRT 1 ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.