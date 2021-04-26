25 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı! İşte Pazar dizilerinin reyting sıralaması

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:43

Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. 25 Nisan 2021 Pazar akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Yol Arkadaşım, TRT 1'de Teşkilat, Star Tv'de Menajerimi Ara, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Hercai Final ve FOX Tv'de Kefaret dizisi yayınlandı. Buna göre Pazar reyting sıralamasında en çok ne izlendi? İşte 25 Nisan 2021 reyting sonuçları

Türkiye'yi sarsan koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşları daha fazla ekran karşısına kilitliyor. Pazar akşamı; Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal D ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting yarışında kıyasıya mücadele etti.

25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat Özet, üçüncülüğü Survivor aldı.



AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat Özet yer aldı.



TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 25 Nisan 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

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