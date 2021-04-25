25 Nisan 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 23:43

Hercai 69. bölümüyle izleyenlerinin karşısına son kez çıktı. Atv ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Hercai dizisi 69. bölümüyle final yaptı. Kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye) ve Ayşegül Günay (Füsun) gibi güçlü isimleri barındıran Hercai dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti. İşte kaçıranlar için Hercai 66. bölüm full izleme linki.

HERCAİ FİNAL BÖLÜMÜ FULL İZLE

https://www.atv.com.tr/webtv/hercai/bolumler



HERCAİ 69. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır.

Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur.

Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.

HERCAİ'NİN FİNAL ÇEKİMİNDE KRİZ

ATV'nin final bölümü ile ekrana gelecek olan dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün, geçtiğimiz hafta seti birbirine kattığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak iddiaların ardından Akınözü, hakkında çıkan tüm haberleri yalanlamıştı.

Hercai dizisinin genel koordinatörü Suat Erdoğmuş, Akın Akınözü hakkında inanılmaz bir iddiada bulundu.

İddiaların ardı arkasının kesilmediği olayların ardından Hercai dizisinin genel koordinatörü Suat Erdoğmuş, sosyal medya hesabından Akın Akınözü ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Paylaşımında "Sete alkollü gelip hakaretler, küfürler savuruyor, set ekibini saatlerce bekletiyor" dedi.

İşte Erdoğmuş'un açıklaması:

Son zamanlarda şahsım aleyhinde çıkan asılsız haberlere karşı işbu açıklamayı yapma zaruretim hasıl olmuştur. Olay günü olan 19/04/2021 tarihinde başrol oyuncularımızdan S. Akın Akınözü, sete çıkmayacağını söyleyip kendisinden ricacı olan tüm personele ters cevaplar verip ağza alınmayacak hakaret ve küfür içeren sözler söyleyerek seti terk etmiştir.

"AKIN AKINÖZÜ FİNAL BÖLÜMÜNÜ TEHLİKEYE ATTI"

Bu arada S. Akın Akınözü, savcılığa gidip aslı astarı olmayan suçlamalarla tarafım ile ilgili şikayette bulunmuş, takribi 5/6 saat seti geciktirmiş, ona ait sahneler çekilmekten mecburen vazgeçilerek, senaryo üzerinde revizyonlar yapılmış, zamanında teslim edilmesi gereken final bölümümüzün yetişmesini tehlikeye atmıştır.