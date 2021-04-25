25 Nisan 2021 Pazar 12:51 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 12:51

Gönül Dağı 25. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Gönül Dağı 25. bölümde; Sefer'in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer'in alacağı karar ne olacaktır? Son bölümün ardından Gönül Dağı 26. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 25. son bölüm izle full hd tek parça ve yeni bölüm fragmanı.

GÖNÜL DAĞI 25. BÖLÜM İZLE (TRT1)





Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı Gönül Dağı, yayın hayatına başladığı ilk günden beri izleyicilerin beğenisini kazandı.

GÖNÜL DAĞI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Dilek sonunda Gönül Dağı'nda babasıyla görüşür. Bu görüşmeyle babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesini de oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmen yıllar sonra, öldü bildiği kocasını görmeye gidecek midir?

Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide'nin evine gelecektir.

Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlerler.

Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışındadır.

Sefer'in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer'in alacağı karar ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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