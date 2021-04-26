Çukur 4. sezon 34. bölümüyle izleyenlere gergin alar yaşattı. Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un 126. son bölümünde Akın ile Amca'nın arasındaki gerilim dolu anlarda Yasmin'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Maskeli gizemli adam bu sefer Emmi'ye saldırırken, Aliço'dan Emmi'nin yaşadıklarını öğrenen Yamaç harekete geçiyor. Maskeli adam ile Yamaç'ın aksiyon dolu rövanşı ise büyük heyecan uyandırdı. Çukur 126.bölüm izlemek isteyenler için tek parça halinde Çukur 4.Sezon 33.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Çukur 126. son Bölüm izle PuhuTv!

Çukur dizisinin 4. sezon 34. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Peki Çukur'un 126. Bölümünde neler olacak? Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 4. SEZON 34. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

ÇUKUR 126. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Emmi'yi öldürmek isteyen Cumali Amca'nın silahını ateşlediği anlarda "Yamaç, Emmi'yi kurtarabilecek mi?"

ÇUKUR 125. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca'yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi'nin başına gelenlerden sonra Çukur'a ağır bir ders verecek.

Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç'ın arasındaki bütün ipleri kopartacak.

Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak.

Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

Yamaç her yerde Emmi'yi ararken, Amca ile Emmi arasında nefes kesen anlar yaşanıyor.

Çukur 126. Bölümde Akın ile Amca'nın arasındaki gerilim dolu dakikaların yaşandığı anlarda Yasmin'in sağlık durumu merak konusu oldu.

Doktorun kötü haber vermesi üzerine Akın, Efsun'a yalvarıyor. Akın'ın Efsun'a "Daha önce bana yapmıştın. Lütfen ona da yap" diyerek Yasmin için istediği şey ne?

Maskeli gizemli adam bu sefer Emmi'ye saldırırken, Aliço'dan Emmi'nin yaşadıklarını öğrenen Yamaç harekete geçiyor. Maskeli adam ile Yamaç'ın aksiyon dolu rövanşı ise izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Emmi'yi öldürmek isteyen Cumali Amca'nın silahını ateşlediği anlarda "Yamaç, Emmi'yi kurtarabilecek mi?"

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