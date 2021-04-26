26 Nisan 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:47

Maraşlı dizisinin 15. bölümü Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Heyecanla beklenen Maraşlı 15. bölümüde Necati, defalarca bıçakladığı Maraşlı'nın suçunu üstünden atabilmek için kendini de yaralayıp birinin onlara saldırdığını söyler. Mahur ve ailesi Necati'nin gerçek yüzünü ve ne kadar tehlikeli biri olduğunu görebilecek mi? Maraşlı 15. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 15. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Necati ve Savaş, Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir? Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 15. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MARAŞLI 15. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik'in yer aldığı Maraşlı dizisinin 15. bölümünde yaşananlar...

MARAŞLI 15.BÖLÜM ÖZETİ

"Bunu yapanlar karşımda olsa hiç gözümü kırpmadan vururdum!"

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır.

Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler.

Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir.

Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?