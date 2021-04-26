26 Nisan 2021 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:56

Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölümde; Sencer ve Tapar, Batınilerin kıskacı altında canla başla savaşırken Hasan Sabbah'ı hedef alan sencer, onu vurur. Melikşah ise onlara yardım için yola çıktığında yolunu kesen Turanşah ve askerleri Nizamülmülk'ü sırtından hançerleyerek öldürür. Melikşah, vezirini öldüren Turnaşah'ı nasıl cezalandıracak? Hasan Sabbah ölecek mi? TRT 1'de ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm izle full hd tek parça linki haberimizde.

TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümüne Nizamülmülk'ün öldürülmesi damga vurdu. Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm izle full hd tek parça!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 29. yeni bölümü ekrana geldi. Dizi, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta yayınlanamamıştı.

Uyanış Büyük Selçuklu, 29.bölümüyle 26 Nisan 2021 Pazartesi akşamı TRT 1'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin bitmesinin ardından 30. yeni bölümden ön izleme ekrana geldi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜM ÖNÜZLEME İÇİN TIKLAYIN

Başrollerinde; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümü izleyici tarafından ilgiyle takip edildi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar'a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar'ın kapısını Melikşah'ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine!

Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı.

Batınilerle zorlu bir çatışmaya giren Tapar ve Sencer, haşhaşilerin çoğalmasıyla birlikte zorlanıyor. En sonunda Sencer, Hasan Sabbah'ı okla vuruyor. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?

Sır açılmış; bu giz Selçuklu hanedanına ayan olmuştu! Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan'a gelmişti. Zira babası Kavurd'un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar'ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar'a hareket eden Melikşah'ın önünü Turanşah kesmişti!

Turanşah, Nizamülmülk'ü Melikşah'ın önüne getirmiş ve Nizamülmülk'ü öldürmekle tehdit etmişti. Turanşah, Nizamülmülk'ü öldürmeyi başarır.

Melikşah'ın veziri olan Nizamülmülk Turanşah'ın yanındaki adamlardan biri tarafından sırtına bıçak fırlatmak suretiyle öldürülür. Melikşah'ın üstüne yığılan Nizamülmülk, ölmeden önce "Beni bırakın sultanım, Tapar ve Sencer'in imadına yetişin" der.

Melikşah'a açıkça meydan okuyan Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulabilecek midir?

Öte yandan Turanşah, Melikşah ile baş edebilmek için Tekiş ile ittifaka soyunacaktır. Turanşah ve Tekiş'in ittifakı nelere gebe olacaktır?

Tüm bu kötü gidişata rağmen Melikşah, Şelemzar'ı Hasan Sabbah'ın elinden almayı başarabilecek midir?

Zübeyde'nin başhatunluk makamından alınmaması üzerine haksızlığa uğradığını düşünen ve bunu Melikşah'a açık açık dile getirmekten çekinmeyen Terken, Zübeyde'ye karşı bir oyun kuracak mıdır?

Başulu ile Sencer'in hanedanda yer almasının kendisine karşı bir tehlike barındırdığını düşünmesi onu nasıl davranmaya itecektir?

TRT 1'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant ve Sevda Erginci gibi isimler yer alıyor.