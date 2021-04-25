25 Nisan 2021 Pazar 12:09 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 12:09

FOX Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'dan bir ayrılık haberi geldi. Dizi de kötü karakterlerden birini canlandıran Cansu'ya hayat veren oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın diziden ayrılacağı öğrenildi. Peki Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya kimdir?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rollerini Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin paylaştıkları Yasak Elma dizisine bu hafta Nilperi Şahinkaya'nın hayat verdiği 'Cansu' karakteri veda edecek.

Yasak Elma dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde bir ölü, bir de yaralı olacağı ortaya çıkmış, dizide Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın silahlı baskınının nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmuştu.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde Cansu karakteri diziden ayrılacak.

Şahinkaya'nın diziye veda edeceği belirtildi. Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakterinin yerine bir başka kadın karakterin gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988'de Senegal'de doğdu. İlkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına "peri"nin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur.

2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır. Babası Salim Levent Şahinkaya'dır.

Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi.

Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile büyük çıkış yaparak N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterine can verdi. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesinde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı.

Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayınlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı.