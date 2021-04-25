24 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi dizilerinin reyting sıralaması

25 Nisan 2021 Pazar 10:34 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 10:34

Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 24 Nisan 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Nisan 2021 reyting sonuçları

Cumartesi akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Atv'de Kardeşlerim ve FOX Tv'de Savaşçı dizisi yayınlandı.

24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 GONUL DAGI TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 SURVIVOR TV8

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 KARDESLERIM (OZET) ATV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

10 SAVASCI FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KARDESLERIM ATV

4 SURVIVOR TV8

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 SAVASCI FOX

8 SAVASCI (OZET) FOX

9 IBO SHOW STAR TV

10 MAVERA TRT 1

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