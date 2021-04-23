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Dizi

Kırmızı Oda 34. bölüm izle! Kırmızı Oda 34. bölüm full izle (Son bölüm)

Kırmızı Oda 34. bölümüyle Tv8'de izleyenleriyle buluştu. Tv 8'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda, 34. yeni bölümde Zafer'in hayatta olmayan eski sevgilisinin hayaletiyle yaşaması Nihal'in çabalarını boşa çıkarmaktadır. Her hafta yeni hikayelerle izleyiciyi etkileyen Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümünde Nihal, Zafer'e 'Ben ölüyorum' der. Peki Kırmızı Oda yeni bölümünde neler yaşanacak?İşte 23 Nisan 2021 Kırmızı Oda 34. Bölüm full izleme linki. Tv8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

23 Nisan 2021 Cuma 20:48 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 20:48
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Kırmızı Oda 34. Bölümde Sadi'nin hüzünlü hikayesiyle izleyicileri duygulandırmaya devam ediyor. Cuma akşamı Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda 34. bölümde Vahit'in gelişiyle beraber Zafer'in akıllarda soru işareti bırakan hikayesinin derinliklerine inilecek. Kırmızı Oda 34. bölümde Vahit, Manolya hanıma "Babam beni nasıl yaktıysa ben de Zaferi öyle yaktım" der. Öte yandan Nihal, Zafer'e öleceğini söyler. İşte Kırmızı Oda 34. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti. Tv8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 34. BÖLÜM FULL İZLE

KIRMIZI ODA 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda'da sözleşmesi uzatılan Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi ile Esra Ronabar ve Yiğit Özşener'in canlandırdıkları Nihal ile Zafer'in hikayeleri seyirciye aktarılmaya devam ediliyor.

Vahit'in gelişiyle beraber Zafer'in akıllarda soru işareti bırakan hikayesinin derinliklerine inilecek.

Uğur Yücel'in canlandırdığı Vahit karakterinin itirafı, Kırmızı Oda 34. bölüme damga vuracak.

Vahit, doktor hanıma Zafer'in durumunun babasının kendisine yaptığının aynısı olduğunu anlatır. Vahit, Manolya hanıma "Babam beni nasıl yaktıysa ben de Zaferi öyle yaktım" der.

Öte yandan Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümünde Nihal, Zafer'e "Ben ölüyorum" der.

Sadi ise Miço'nun ölümünü unutmak için kendisiyle savaşıyor. Acılarını her an yaşıyor gibi hatırlayan Sadi, doktor hanıma içini dökerken izleyiciyi de ağlatacak.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Keskin zekasıyla psikiyatristin kısa sürede ilgisini çeken Zafer karakterinin sırlarla dolu hikayesinin kapıları ardına kadar aralanacak. Kırmızı Oda'da şimdiye kadar babasının anlatmaktan kaçınan ve her defasında kelimeleri boğazında düğümlenen Zafer'in babası Vahit'in dönüşü herkesi sevindirdi.

Kırmızı Oda'da üstlendiği Vahit karakteriyle söz konusu hikayeye bambaşka bir yön veren usta oyuncu Uğur Yücel'in transferiyle birlikte dizinin izlenme oranları da yükseldi.

Uğur Yücel, dizide Yiğit Özşener'in babasını canlandırıyor.

Öte yandan diziye Melisa Aslı Pamuk da dahil oldu. Pamuk, çocukluk yıllarında travmalar geçirmiş bir kadına hayat verecek.

Ünlü ismin diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz bilinmiyor.

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