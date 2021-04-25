25 Nisan 2021 Pazar 11:13 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 11:13

Kardeşlerim 10. bölüm izleyenlere yine duygusal anlar yaşattı. Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim 10. bölümde; Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur. İşte Kardeşlerim 10. bölüm full izle tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM FULL İZLE

Atv kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, annesi ve babası ölen dört kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor.

KARDEŞLERİM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Sen Ömer'e hiç mi söylemeyeceksin, Suzan Hanım'ın gerçek anası olduğunu!"

"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"

Kardeşlerim dizisinin 10. bölümünde Ömer'den şaşırtan karar!

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir.

Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar.

Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır.

Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer.

Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi, herkese ve yaşanan her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

Kardeşlerim dizisinin başrollerinde; Ahu Yağtu (Suzan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Aylin Akpınar (Emel), Halit Özgür Sarı (Kadir), Yiğit Koçak (Ömer) ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) yer alıyor.