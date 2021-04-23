23 Nisan 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 20:00

Son Yaz dizisinin 17. bölümü FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Son Yaz 17. bölümde Canan, Selim'in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Öte yandan Akgün, abisi olarak gelen Gökhan'dan şüphelenmeye başlar. Şüphelerinde yanılmayan Akgün, abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır. Son Yaz 17. bölüm full izleme sayfası tek parça olarak sizlerle.

SON YAZ 17. BÖLÜM FULL İZLE

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin yeni bölümü yayınlandı.

SON YAZ 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz 17. bölümde Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur.

Canan, Selim'in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar.

Selim ise Fatih'in üzerine daha kararlı giderek Korhan'ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz'ın Eray'ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan'ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur'un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk'un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin'in babası Boran Yaman'ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman'ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar.

Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih'i Selim'in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün'ün DNA'sını alıp Selim'den test için ricacı olur.

Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır. Gökhan, Akgün'ün gerçek abisi değil mi?