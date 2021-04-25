25 Nisan 2021 Pazar 11:52 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 11:52

Kuzey Yıldızı 61. bölümü Show Tv'de izleyenleriyle buluştu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde; Yıldız'ın sonunda korktuğu başına gelmiş, uyandığında boş beşikle yüzleşmiştir. Gözünden bile sakındığı bebeği kaçırılmıştır. Kuzey, Yıldız'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da fayda etmez. Kabusları gerçek olan Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecektir. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölümden de ilk fragman yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı 61. bölüm full izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle Puhu Tv!

KUZEY YILDIZI 61. BÖLÜM FULL İZLE

Kuzey Yıldızı son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle Puhu Tv! Kuzey Yıldızı 61. bölüm full izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. Bölümünde; Yıldız'ın sonunda korktuğu başına gelmiş, uyandığında boş beşikle yüzleşmiştir. Gözünden bile sakındığı bebeği, yanında değildir. Kabusları sonunda gerçek olmuştur.

Kuzey, Yıldız'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da fayda etmez. Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecektir.

Yıldız, bu korkusunu yenmek için işi profesyonel bir alana taşımaya karar verir ve Kuzey ile birlikte kursa yazılır.

Yıldız'ın kendine güvenebilmesi ve artık sakinleşmesi gerekmektedir. Fakat bu uğraşları, tehlikeyi uzaklaştırmaya yetecek midir?

GÜNEY BEBEĞİN KIRKI ÇIKTI

Güney'in kırkı için organizasyon düzenleyen Nahide, büyük bir titizlikle hazırlıklara başladı. Güney bebek için herkesi evde toplayan Nahide'nin verdiği küçük parti herkese keyif dolu anlar yaşattı.

KUZEY VE YILDIZ, BEBEKLERİ İÇİN KURSTA

Bebeği için endişelenen Yıldız, Kuzey'i de ikna ederek kursa gitmeye karar verdi. Kursa yazılan ikili, burada aslında bebek bakmayı bilmediklerini öğrendi. Kuzey, bebek bakma konusunda kendi bildiklerini anlatmaya çalışırken, çiftin kurs macerası yüzleri güldürdü.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. bölüm tanıtımı yayınlandı. Gökçe'den Güney bebeğin kaybolduğu haberini alan Kuzey, büyük bir panikle karakola koşarken, Yıldız'ın korkunç haberi aldığında vereceği tepki merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 4.67 rating ve yüzde 9.60 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.06 rating ve yüzde 6.10 izlenme payı, AB'de yüzde 2.56 rating ve 5.54 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #GüneyinPeşinde etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Süreç Film'in, Show TV'de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kuzey ile Yıldız için her şey yolunda giderken Gökçe ve Mine, kardeşleri Güney ile dışarı çıkınca Yıldız'ın büyük korkusu gerçek oldu. Güney bebek ile sahilde oturan Mine, yanlarına gelen bir kadınla sohbet etmeye başladı. Güney'i kadına emanet edip su almaya giden Mine, döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Güney, Leyla isminde bir kadın tarafından kaçırıldı. Polisler, akli dengesi yerinde olmayan kadının peşine düşerken finalde Güney, Leyla'nın ellerinden kayarak nehre düştü. Herkesi şoke eden olayın ardından Güney bebeğe ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 4.67 rating ve yüzde 9.60 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.06 rating ve yüzde 6.10 izlenme payı, AB'de yüzde 2.56 rating ve 5.54 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #GüneyinPeşinde etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

24 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi dizilerinin reyting sıralaması

Kardeşlerim 10. bölüm full izle tek parça!

Kırmızı Oda 34. bölüm izle!

Son Yaz 17. bölüm izle!