27 Nisan 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:50

Sefirin Kızı 50. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Sedat'ı vuran Sancar, hapse giriyor. Mavi ise Sancar'ın talimatıyla, Halise hanıma mektup yazarak kızı Melek'i de alıp saklanıyor. Cezaevinde kızını çok özleyen Sancar, Mavi ve Melek'i bıraktığı yerde bulabilecek mi? Melek'i de yanına alıp ortadan kaybolan Mavi'nin sırrı ne? İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 50. bölüm izle Puhu Tv linki ve Sefirin Kızı son bölüm özeti.

SEFİRİN KIZI 50. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı 50. bölümüyle yeni gününde Salı akşamı saat 20.00'de ekrana geldi. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, 'Sefirin Kızı' Salı günü izleyici ile buluştu. Yeni bölümde sırlar ortaya çıkacak mı? İşte Sefirin Kızı 50. bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 50. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 50. bölümde Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşayamadan cezaevine girer.

Mavi ise Sancar'ın talimatıyla, Halise hanıma mektup yazarak kızını da alıp saklanıyor.

Mektubu okuyan Halise sinir krizleri geçirirken, Mavi'nin mektubu neden yazdığı merak ediliyor. Peki o mektupta ne yazıyor?

Halise Hanım için 'Bazen öfkelenmek, acı çekmekten daha iyidir' diyen Mavi, Sancar'ın isteğiyle Halise hanım'a bir mektup bırakarak Melek'i de alıp evden ayrılır.

Mektupta Sancar'ın silahının olmasından rahatsız olduğunu ve silah nedeniyle Sancar'ı terk ettiğine dair ifadeler kullanan Mavi, Melek'i de alıp bir dağ evinde saklanıyor.

Sancar ise cezaevinde kaldığı 5 ay süresince kızını çok özlüyor. Kızının hasretiyle yanıp tutuşan Sancar, mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor.

Cezaevinde kızını çok özleyen Sancar, Mavi ve Melek'i bıraktığı yerde bulabilecek mi?

Arkasında sadece bir mektup bırakarak karnında bebeği ve yanında Melek'le sırra kadem basan Mavi'nin büyük sırrı sonunda ortaya çıkacak mı?

Ailesini savunmak için sıktığı kurşunla kendini cezaevinde bulan Sancar, Mavi'nin Melek'i de alıp ortadan kaybolmasıyla içerde hayatının en zor zamanlarını geçirmektedir. Dışarıda ise hayat herkes için durmuş ve bir taraftan Efeoğlu ailesi bir taraftan da Güven, Mavi ve Melek'i bulabilmek için bütün güçlerini seferber etmişlerdir.

Sefirin Kızı 50. bölümde Elvan anne olmanın tadını çıkarırken Yahya ile ilişkileri de yavaş yavaş bilinmez bir alana doğru sürüklenir. Gediz Bebek, Yahya'nın da bütün hayatını değiştirmeye devam eder.

Halise torun hasreti ve oğlunun yokluğunun acısıyla yanıp tutuşurken ona hiç beklenmedik biri dayanak olur. Artık Kavruk ile konakta yaşayan Zehra ise içine düştüğü ikilemlerle mücadele halindedir.

Özlemle yanıp tutuşan Sancar, Güven'in attığı adımlara karşı beklenmedik birinden yardım alır. Fakat bu yardım onu sonuca götürmeye yetecek mi?

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.