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Medya

27 Nisan 2021 reyting sonuçları: Salı dizilerinin reyting sıralaması

27 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı, Baraj ve Hekimoğlu dizileri ekrana geldi. Reyting sonuçları, Salı akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 27 Nisan 2021 reyting sonuçları

28 Nisan 2021 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:28
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Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 27 Nisan 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 27 Nisan 2021 reyting sonuçları

Salı akşamı Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Sefirin Kızı, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de EDHO ve FOX Tv'de Baraj dizisi yayınlandı.

27 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 SURVIVOR TV8

9 BARAJ FOX

10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 SURVIVOR TV8

7 HAVA DURUMU ATV

8 HEKIMOGLU KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ATV ANA HABER ATV

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