EDHO 192.bölüm izle tek parça! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölüm full izle (EDHO son bölüm)

27 Nisan 2021 Salı 23:47 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:47

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümüyle izleyicisini yine ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan fenomen dizi EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Hızır'ın vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. Bu savaşın kazananı hangi taraf olacak? İşte EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izleme sayfası. EDHO 192. bölüm izle tek parça! (EDHO son bölüm)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO son bölümde evde de sular durulmaz. Araları gittikçe açılan İlyas ve Ömür boşanacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izleyemeyenler, EDHO 192. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 192. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitledi.

EDHO 192. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar.

Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar.

Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit'i öldüren Tipi bu kez hedeftedir. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar.

Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır.

Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.

EDHO 192. bölümde İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder.

Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.

Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir.

Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister.

Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.