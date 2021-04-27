27 Nisan 2021 Salı 23:45 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:45

Hekimoğlu 47. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu son bölümde Ateş Emre'yi kovuyor! Hekimoğlu tarafından kovulan Emre iç hesaplama yaşıyor. Zeynep ile dertleşen Emre'yi bundan sonra ne bekliyor? Emre tekrar ekibe geri dönecek mi yoksa ekip dağılacak mı? İşte kaçıranlar için Hekimoğlu 47. bölümü full izleme linki ve son bölüm özeti.

Hekimoğlu'nun Salı akşamı ekrana gelen 47. bölümünde Ateş ve ekibinin karşısında yine zorlu bir durum vardır. Bu sefer ikna edilmesi gereken kişi Ateş oluyor! Hekimoğlu 47. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu son bölüm izleme linki tek parça halinde aşağıdadır.

HEKİMOĞLU 47. BÖLÜM FULL İZLE

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de... İşte son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 47. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bu sefer ikna edilmesi gereken kişi Hekimoğlu oluyor!

Umutsuz durumda olan bir hastanın eşi inatla karısının yanında beklemektedir. Ateş artık yapılacak bir şey olmadığını söylese de ekip tarafından ikna edilecektir.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Enver ve Meryem Hadidi çifti, 2 yıl burada kaldıktan sonra Yunanistan'ın Meis adasında bir mülteci kampına yerleşmiştir.

Meryem'in ani hastalığına kampta çare bulamayacağını anlayan Enver, karısı Meryem'i alıp illegal yollardan tekrar Türkiye'ye dönmeye karar verir.

Denizin ortasında motorları bozulunca Türk Sahil Güvenliği'nin son anda kurtardığı çiftin görmek istediği tek kişi vardır; Ateş Hekimoğlu.

Mehmet Ali'nin hastaneden ayrılma zamanı gelip çatınca Hekimoğlu'nun ona karşı olan tavrı değişecek ve bu durum Emre'yi son derece rahatsız edecektir.

Bunu Hekimoğlu ile konuşmaya karar vermesi ise, Emre için dönülmez yolun başlangıcı olacaktır.

Tüm bu gelişmeler Zeynep'in Emre'ye olan hislerini gözden geçirmesine neden olurken, Hekimoğlu da vakayı çözme sürecinde radikal kararlar vermek zorunda kalacaktır.

Hekimoğlu ve ekip bunca kargaşanın arasında Meryem'i kurtarabilecek mi? Emre'yi bekleyen geri dönülmez yol ne? Zeynep'in aldığı büyük karar nelere yol açacak?