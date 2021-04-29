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Medya

28 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Masumiyet, Sadakatsiz reyting sıralaması

28 Nisan 2021 akşamı yayınlanan dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Kuruluş Osman, Masumiyet, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek ve Seni Çok Bekledim dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 28 Nisan 2021 reyting sonuçları

29 Nisan 2021 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:46
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Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 28 Nisan 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 28 Nisan 2021 reyting sonuçları

Çarşamba akşamı Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT 1'de Benim Adım Melek, Star Tv'de Seni Çok Bekledim (final), Atv'de Kuruluş Osman ve FOX Tv'de Masumiyet dizisi yayınlandı.

28 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMIYET FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 MASUMIYET (OZET) FOX

9 HAVA DURUMU ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

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