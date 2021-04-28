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Dizi

Kuruluş Osman 56. bölüm izle! Kuruluş Osman 56.bölüm izle full hd tek parça (Son bölüm)

Kuruluş Osman 56. bölüm izleyenleri heyecanlı sahnelerle ekran başına kilitledi. Osmanlı devletinin kuruluş mücadelesini anlatan dizinin son bölümüne Osman Beyin ‘'Kayıya düşmalık edene tüm cihanı dar ederiz!'sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 56. son bölümde Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir. Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey ölecek mi? İşte Kuruluş Osman 56. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 56.bölüm izle full hd tek parça!

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:51
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Kuruluş Osman 56. bölümüyle Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Kuruluş Osman 56. bölümde; Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar. Kuruluş Osman 56.bölüm izle full hd tek parça! Kuruluş Osman son bölüm izle.

KURULUŞ OSMAN 56. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 56. bölümde Malhun hatun, Bizans askerleri ve Togay'ın Söğüt'e karşı saldırısında Osman Beyin yanında savaşmak istiyor. Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babasını ikna edebilecek mi? İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti ve yeni bölümden ilk fragman.

KURULUŞ OSMAN 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar.

SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR

Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir. Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak?

UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR

Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar.

Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.

OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?

Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar. Togay, Osman Bey'in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?

SAVCI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek?

Osman Bey, Umur Bey'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak?

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