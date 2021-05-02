02 Mayıs 2021 Pazar 12:13 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 12:13

Gönül Dağı 26. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Gönül Dağı 26. bölümde; Ali'nin Gönül Dağı'ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştür. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar. Gülsüm, Ali'yi adalete teslim edecek midir? Son bölümün ardından Gönül Dağı 27. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 26. son bölüm izle full hd tek parça ve yeni bölüm fragmanı.

GÖNÜL DAĞI 26. BÖLÜM İZLE (TRT1)





Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı Gönül Dağı, 26. bölümüyle Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

GÖNÜL DAĞI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı 26. bölümde Zahide'nin velayet değiştirme davasının mahkeme zamanı gelmiştir. Sefer'in sabıka meselesini çözmeleri gerekmektedir. Devreye Taner ve amcaoğulları girer. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer'in arkasında birleşir. Hakimin kararı ne olacaktır?

Ali'nin Gönül Dağı'ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştür. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar. Gülsüm, Ali'yi adalete teslim edecek midir?

Öte yandan Dilek, babasının masum olduğuna inanmaktadır, bunu ispat edebilmek için Ciritçi Abdullah'la birlikte Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda Dilek'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Dişçi Musa, Fadime ve Veysel; Pembe'nin miras hakkını alabilmek için Fadime'nin ölmüş kocasının köyüne giderler. Dişçi Musa bu sorunu çözebilecek midir?

1 Mayıs 2021 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı, Savaşçı, Kardeşlerim...

Kuzey Yıldızı 62. son bölüm izle PuhuTv!

Son Yaz 18. bölüm izle tek parça!

Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı yayınlandı!

Camdaki Kız 4. bölüm full izle!