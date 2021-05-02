02 Mayıs 2021 Pazar 11:46 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:46

Kuzey Yıldızı 62. bölümü Show Tv'de izleyenleriyle buluştu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde; Yıldız'ın sonunda korktuğu başına gelmiş, uyandığında boş beşikle yüzleşmiştir. Gözünden bile sakındığı bebeği kaçırılmıştır. Kuzey, Yıldız'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da fayda etmez. Kabusları gerçek olan Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecektir. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölümden de ilk fragman yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı 62. bölüm full izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle Puhu Tv!

KUZEY YILDIZI 62. BÖLÜM FULL İZLE

Kuzey Yıldızı son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle Puhu Tv! Kuzey Yıldızı 62. bölüm full izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Güney bebek, farkında olmasa da büyük bir tehlike atlatmıştır. Bu olay, başta Kuzey'in kızları olmak üzere herkese büyük bir ders olmuştur.

Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verir. Ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmemektedir.

Kuzey, oğlunun, kızlarının ve biricik aşkının mutluluğu için elinden gelenin fazlasını yapar. Ama herkesi aynı anda mutlu edebilmesi ve sakınabilmesi mümkün değildir. Bunu herkes yaşayarak görecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. Bölümünde; Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. Bölümünde; Güney bebek, farkında olmasa da büyük bir tehlike atlatmıştır. Bu olay, başta Kuzey'in kızları olmak üzere herkese büyük bir ders olmuştur. Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verir. Ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmemektedir. Kuzey, oğlunun, kızlarının ve biricik aşkının mutluluğu için elinden gelenin fazlasını yapar. Ama herkesi aynı anda mutlu edebilmesi ve sakınabilmesi mümkün değildir. Bunu herkes yaşayarak görecektir.

FERİDE MOLLAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. Bölümünün final sahnesinde Mete'nin daveti üzerine onunla iftar yapmak için bir arkadaşının arabasına binen Feride restorandan ayrıldı.

Feride, Mete'nin iftar daveti üzerine onunla birlikte yola çıktı. Ardından akşam ailesiyle beraber yemek yiyen Kuzey'e gelen kötü haber herkesi şoke etti.

Akşam ailesiyle birlikte yemek yiyen Kuzey'e gelen telefon onu şok etti. Telefondaki polis memuru "Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti" dedi.

GÜNEY BEBEK BULUNDU

Güney bebeğin kaybolması Gökçe ve Mine'yi büyük bir telaşa düşürürken, haberi alan Kuzey de hemen emniyete koştu. Yıldız'a olanları anlatmayan Kuzey, Gökçe ve Mine ile beraber Güney'in bulunmasını beklerken, polisler kısa bir süre sonra müjdeli haberi verdi. Güney bebeğin bulunması Kuzey ve kızlarına derin bir nefes aldırdı.

FERİDE BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI

Güney bebeğin ardından Kuzey'in en büyük kızı Feride de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Çarşıda gezdiği sırada bıçaklı biri tarafından kapkaça uğrayan Feride'nin yardımına onu yakın takibe alan Mete ve Halil İbrahim koştu.

Feride'nin korku dolu anlarının ardından olayı öğrenen Ruhi, tüm gençlere karate dersi vermek için harekete geçti. Sahilde tüm gençleri toplayan Ruhi'nin karate dersi ekran başındaki seyircilere eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 4.12 rating ve yüzde 8.95 izlenme payı, ABC1'de yüzde 2.62 rating ve yüzde 5.32 izlenme payı, AB'de yüzde 2.41 rating ve 5.48 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #KuzeyinÇocukları etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 4.12 rating ve yüzde 8.95 izlenme payı, ABC1'de yüzde 2.62 rating ve yüzde 5.32 izlenme payı, AB'de yüzde 2.41 rating ve 5.48 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #KuzeyinÇocukları etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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