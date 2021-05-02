02 Mayıs 2021 Pazar 11:23 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:23

Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 1 Mayıs 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 1 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Cumartesi akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Atv'de Kardeşlerim ve FOX Tv'de Savaşçı dizisi yayınlandı.

1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 SURVIVOR TV8

8 SAVASCI FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SAVASCI FOX

7 MAVERA TRT 1

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 KARDESLERIM (OZET) ATV

10 IBO SHOW STAR TV

Kardeşlerim 11.bölüm izle!