02 Mayıs 2021 Pazar 11:20 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:20

Kardeşlerim 11. bölüm izleyenlere yine duygusal anlar yaşattı. Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim 11. bölümde; Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar. İşte Kardeşlerim 11. bölüm full izle tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar.

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM FULL İZLE

"Sen Ömer'e hiç mi söylemeyeceksin, Suzan Hanım'ın gerçek anası olduğunu!"

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi, herkese ve yaşanan her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadir'in zor kararı....

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam..."

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir.

Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer.

Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

Kadir, Suzan'a gerçeği söylediğinde ise Suzan'dan şoke eden bir tepki gelir. "Ben kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum..."

Atv kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, annesi ve babası ölen dört kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor.

Kardeşlerim dizisinin başrollerinde; Ahu Yağtu (Suzan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Aylin Akpınar (Emel), Halit Özgür Sarı (Kadir), Yiğit Koçak (Ömer) ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) yer alıyor.

1 Mayıs 2021 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı, Savaşçı, Kardeşlerim...