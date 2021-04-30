30 Nisan 2021 Cuma 20:53 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 20:53

Son Yaz 18. bölüm izleyenleri gülümseten olaylara sahne oluyor. FOX Tv ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamlarının sevilerek izlenen dizisi Son Yaz 18. bölümde Gökhan'ın Akgün'ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur'un Akgün'le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan'ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır. Öte yandan Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır. Son Yaz 18. bölümü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

SON YAZ 18. BÖLÜM FULL İZLE

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin yeni bölümü Cuma akşamı FOX Tv'de ekrana geliyor.

SON YAZ 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz dizisinin 18. yeni bölümünde Akgün, Gökhan'ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır.

Akgün Gökhan'ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün'e yardımcı olacaktır.

Diğer taraftan Yağmur, Gökhan'ı Akgün'le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz.

Gökhan'ın Akgün'ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur'un Akgün'le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan'ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih'i gözaltına almış olsa da Serap'ın tanıklığı Fatih'in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim'in hamleleri henüz tükenmemiştir.

Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün'ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir.

21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

Pastasını alıp Yağmur ve ailesinin evine gelen Akgün, ailecek kutlamak istediğini söylediğinde Savcı Selim çok duygulanır ve Akgün'e sarılır.