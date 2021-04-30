30 Nisan 2021 Cuma 13:22 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 13:22

Mucize Doktor 60. bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX Tv'de yayınlanan Mucize Doktor'un 60. bölümü izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Mucize Doktor'un son bölümünde Nazlı'yla evlilik kararı alan Ali, bir yandan da uzmanlık sınavı stresi ile baş etmektedir. Ali köşeye sıkışmıştır ve daha Nazlı'ya yüzük bile almamıştır! Tüm bunların üstüne bir de Muhsin doktorun babasını ameliyat etmesi gerekir. Ali bu ameliyatta başarılı olacak mıdır? İşte kaçıranlar için Mucize Doktor son bölüm izle Youtube FOX sayfası. Mucize Doktor 60. bölüm izle!

Mucize Doktor dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki FOX ve Youtube bağlantılarına tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 60. BÖLÜM FUL İZLE FOX

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

MUCİZE DOKTOR 60. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 60. son bölümde Önce Nazlı'yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı'ya yüzük bile almamıştır!

Bu sırada Muhsin'in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir.

Muhsin babasının ameliyatını Ali'nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?

Mucize Doktor yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü FOX'ta.

Oyuncular:

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Zerrin Tekindor, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Ezgi Asaroğlu ve Reha Özcan.